F1 Academy, GP Olanda: pole di Weug davanti a Palmowski

Trio di testa compatto a Zandvoort: Maya Weug (Ferrari) conquista la pole di Gara 2 nel GP di casa in 1:38.834, seguita da Palmowski (Red Bull) a +0.039 e Lloyd (McLaren) a +0.129. Chambers chiude quarta davanti alla leader del campionato Pin e a Lia Block. Settima Haussmann, ottava Gademan (in pole per Gara 1). Kosterman e Felbermayr completano la top 10. Le condizioni variabili hanno segnato la sessione: da bagnato a pista asciutta, i tempi sono calati nella seconda metà. Due bandiere rosse: Anagnostiadis fuori all’inizio; a 9' dal termine incidenti per Nobels e Haussmann. Prossimo appuntamento con Gara 1, alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW.