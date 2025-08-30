F1 Academy, GP Olanda: pole di Weug davanti a Palmowski

00:02:51 min
|
14 minuti fa

Trio di testa compatto a Zandvoort: Maya Weug (Ferrari) conquista la pole di Gara 2 nel GP di casa in 1:38.834, seguita da Palmowski (Red Bull) a +0.039 e Lloyd (McLaren) a +0.129. Chambers chiude quarta davanti alla leader del campionato Pin e a Lia Block. Settima Haussmann, ottava Gademan (in pole per Gara 1). Kosterman e Felbermayr completano la top 10. Le condizioni variabili hanno segnato la sessione: da bagnato a pista asciutta, i tempi sono calati nella seconda metà. Due bandiere rosse: Anagnostiadis fuori all’inizio; a 9' dal termine incidenti per Nobels e Haussmann. Prossimo appuntamento con Gara 1, alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

RIUNIONE TPRIUNIONE TP
formula1
GP Olanda, 'acceso' incontro tra i team principal
00:01:53 min
| 23 minuti fa
pubblicità
LECLERCLECLERC
formula1
Leclerc: "Problemi in due curve, è come una sveglia"
00:01:55 min
| 16 ore fa
F1 ACADEMYF1 ACADEMY
formula1
F1 Academy, Chambers la più veloce nelle FP2 davanti a Weug
00:02:03 min
| 16 ore fa
PIRIA SU SECONDA FORZAPIRIA SU SECONDA FORZA
formula1
Piria: Mercedes può essere terza forza, ma McLaren è lontana
00:00:40 min
| 16 ore fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Difficile vincere, ma continuiamo a spingere"
00:02:06 min
| 16 ore fa
CAPELLI SU LOTTACAPELLI SU LOTTA
formula1
Capelli: "Norris è nel suo 'giardino', è dura per Piastri"
00:00:52 min
| 16 ore fa
BEARMANBEARMAN
formula1
Bearman, intervista dallo speciale 'Insider Bobbi'
00:01:28 min
| 16 ore fa
ALBON_0309927ALBON_0309927
formula1
Zandvoort non perdona: anche Albon a muro nelle FP2!
00:02:36 min
| 17 ore fa
RUSSELL PIASTRI_0236956RUSSELL PIASTRI_0236956
formula1
Piastri-Russell, incidente al box nelle Libere 2
00:01:47 min
| 17 ore fa
TEMPI RECAP LIBERE 2_0225610TEMPI RECAP LIBERE 2_0225610
formula1
F1, GP Olanda: ancora Norris, è il più veloce nelle libere 2
00:00:59 min
| 17 ore fa
GENE SU HAMILTON_0203048GENE SU HAMILTON_0203048
formula1
Gené: "Ferrari non ancora veloce, ma Hamilton partito bene"
00:00:34 min
| 17 ore fa
F1_OLA HL LIBERE 1 2 MIX_5144632F1_OLA HL LIBERE 1 2 MIX_5144632
formula1
F1, GP Olanda: highlights prove libere
00:01:49 min
| 18 ore fa
RIUNIONE TPRIUNIONE TP
formula1
GP Olanda, 'acceso' incontro tra i team principal
00:01:53 min
| 23 minuti fa
LECLERCLECLERC
formula1
Leclerc: "Problemi in due curve, è come una sveglia"
00:01:55 min
| 16 ore fa
F1 ACADEMYF1 ACADEMY
formula1
F1 Academy, Chambers la più veloce nelle FP2 davanti a Weug
00:02:03 min
| 16 ore fa
PIRIA SU SECONDA FORZAPIRIA SU SECONDA FORZA
formula1
Piria: Mercedes può essere terza forza, ma McLaren è lontana
00:00:40 min
| 16 ore fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Difficile vincere, ma continuiamo a spingere"
00:02:06 min
| 16 ore fa
CAPELLI SU LOTTACAPELLI SU LOTTA
formula1
Capelli: "Norris è nel suo 'giardino', è dura per Piastri"
00:00:52 min
| 16 ore fa
BEARMANBEARMAN
formula1
Bearman, intervista dallo speciale 'Insider Bobbi'
00:01:28 min
| 16 ore fa
ALBON_0309927ALBON_0309927
formula1
Zandvoort non perdona: anche Albon a muro nelle FP2!
00:02:36 min
| 17 ore fa
RUSSELL PIASTRI_0236956RUSSELL PIASTRI_0236956
formula1
Piastri-Russell, incidente al box nelle Libere 2
00:01:47 min
| 17 ore fa
TEMPI RECAP LIBERE 2_0225610TEMPI RECAP LIBERE 2_0225610
formula1
F1, GP Olanda: ancora Norris, è il più veloce nelle libere 2
00:00:59 min
| 17 ore fa
GENE SU HAMILTON_0203048GENE SU HAMILTON_0203048
formula1
Gené: "Ferrari non ancora veloce, ma Hamilton partito bene"
00:00:34 min
| 17 ore fa
F1_OLA HL LIBERE 1 2 MIX_5144632F1_OLA HL LIBERE 1 2 MIX_5144632
formula1
F1, GP Olanda: highlights prove libere
00:01:49 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità