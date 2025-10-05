F1 Academy a Singapore: Maya Weug trionfa all’ultimo giro

Maya Weug firma la vittoria di Gara 2 del GP di Singapore con un sorpasso decisivo proprio all’ultimo giro. La pilota olandese precede Doriane Pin e Ella Lloyd, prendendosi la rivincita sulla francese dopo aver perso la prima casella in partenza. La pioggia, arrivata a metà corsa, ha invece complicato i piani di Chloe Chambers, dopo il rientro ai box per il pit stop, la pilota americana si è trovata bloccata dietro la Safety Car fino alla bandiera a scacchi, in seguito all’incidente di Havdra, perdendo così la possibilità di battagliare per il podio con Lloyd. Nel VIDEO la classifica e i risultati di Gara 2 al Marina Bay. Il prossimo appuntamento con il weekend di Singapore è alle 14 con la gara di F1 LIVE su Sky e in streaming su NOW.