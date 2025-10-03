F1 Academy, Weug: "Gareggio per vincere, non bado ai punti"

Al GP di Singapore Maya Weug, affiancata da Vicky Piria e Marc Gené, racconta la sua preparazione in vista di una gara resa impegnativa da caldo e umidità, in cui la prestazione è importante per la lotta al titolo con la rivale Pin. “Questa gara è difficile perché il meteo è molto umido quindi ci prepariamo a sudare molto e a essere pronti, allenandoci in sauna. Questo weekend pare ci possa essere pioggia, quindi vedremo cosa sarà. Di sicuro quando sei ponta fisicamente hai anche spazio per pensare lucidamente. Siamo pronto a massimizzare ogni situazione, vado lì per attaccare perché voglio vincere il campionato. F1 Academy? È bellissimo, ma sarebbe anche più bello avere una macchina più vicina alla F3, più veloce” Guarda il VIDEO.