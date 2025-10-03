F1 Academy, Weug: "Gareggio per vincere, non bado ai punti"

00:11:39 min
|
1 giorno fa

Al GP di Singapore Maya Weug, affiancata da Vicky Piria e Marc Gené, racconta la sua preparazione in vista di una gara resa impegnativa da caldo e umidità, in cui la prestazione è importante per la lotta al titolo con la rivale Pin. “Questa gara è difficile perché il meteo è molto umido quindi ci prepariamo a sudare molto e a essere pronti, allenandoci in sauna. Questo weekend pare ci possa essere pioggia, quindi vedremo cosa sarà. Di sicuro quando sei ponta fisicamente hai anche spazio per pensare lucidamente. Siamo pronto a massimizzare ogni situazione, vado lì per attaccare perché voglio vincere il campionato. F1 Academy? È bellissimo, ma sarebbe anche più bello avere una macchina più vicina alla F3, più veloce” Guarda il VIDEO.

INTV VASSEURINTV VASSEUR
formula1
Vasseur: "Non abbiamo preso la direzione giusta"
00:01:44 min
| 10 ore fa
pubblicità
INTV KIMIINTV KIMI
formula1
Kimi: "Non sono stato lucido, prima fila era fattibile"
00:01:48 min
| 10 ore fa
INTV HAMILTONINTV HAMILTON
formula1
Hamilton: "Non riusciamo a ottimizzare la sessione"
00:01:13 min
| 11 ore fa
CHINCHERO SU FERRARI STAFFCHINCHERO SU FERRARI STAFF
formula1
Chinchero: "Da questa Ferrari non puoi estrarre niente"
00:01:41 min
| 10 ore fa
INTV LECLERCINTV LECLERC
formula1
Leclerc: "La macchina era davvero difficile da guidare"
00:01:00 min
| 11 ore fa
CAPELLI SU ANTONELLICAPELLI SU ANTONELLI
formula1
Capelli: "Bel weekend, ora Kimi ha in mano la macchina"
00:00:43 min
| 10 ore fa
Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"
formula1
Turrini: "Russell, una gran pole col rinnovo in ballo..."
00:01:59 min
| 12 ore fa
BOBBI SU MERCEDESBOBBI SU MERCEDES
formula1
Mercedes, ecco la nuova ala che fa volare Russell e Kimi
00:01:23 min
| 11 ore fa
RECAP QUALIRECAP QUALI
formula1
F1, qualifiche GP Singapore: con Russell è pole da record
00:00:51 min
| 11 ore fa
INTV VERSTAPPENINTV VERSTAPPEN
formula1
Verstappen: "Traffico in Q3? Ce ne ricorderemo..."
00:00:33 min
| 12 ore fa
INTV PIASTRIINTV PIASTRI
formula1
Piastri: "Non avevamo la velocità per fare la pole"
00:00:24 min
| 12 ore fa
F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650
formula1
F1, GP Singapore: highlights qualifiche
00:02:04 min
| 12 ore fa
INTV VASSEURINTV VASSEUR
formula1
Vasseur: "Non abbiamo preso la direzione giusta"
00:01:44 min
| 10 ore fa
INTV KIMIINTV KIMI
formula1
Kimi: "Non sono stato lucido, prima fila era fattibile"
00:01:48 min
| 10 ore fa
INTV HAMILTONINTV HAMILTON
formula1
Hamilton: "Non riusciamo a ottimizzare la sessione"
00:01:13 min
| 11 ore fa
CHINCHERO SU FERRARI STAFFCHINCHERO SU FERRARI STAFF
formula1
Chinchero: "Da questa Ferrari non puoi estrarre niente"
00:01:41 min
| 10 ore fa
INTV LECLERCINTV LECLERC
formula1
Leclerc: "La macchina era davvero difficile da guidare"
00:01:00 min
| 11 ore fa
CAPELLI SU ANTONELLICAPELLI SU ANTONELLI
formula1
Capelli: "Bel weekend, ora Kimi ha in mano la macchina"
00:00:43 min
| 10 ore fa
Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"
formula1
Turrini: "Russell, una gran pole col rinnovo in ballo..."
00:01:59 min
| 12 ore fa
BOBBI SU MERCEDESBOBBI SU MERCEDES
formula1
Mercedes, ecco la nuova ala che fa volare Russell e Kimi
00:01:23 min
| 11 ore fa
RECAP QUALIRECAP QUALI
formula1
F1, qualifiche GP Singapore: con Russell è pole da record
00:00:51 min
| 11 ore fa
INTV VERSTAPPENINTV VERSTAPPEN
formula1
Verstappen: "Traffico in Q3? Ce ne ricorderemo..."
00:00:33 min
| 12 ore fa
INTV PIASTRIINTV PIASTRI
formula1
Piastri: "Non avevamo la velocità per fare la pole"
00:00:24 min
| 12 ore fa
F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650
formula1
F1, GP Singapore: highlights qualifiche
00:02:04 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità