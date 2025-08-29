F1 Academy, Palmowski guida le Libere 1 a Zandvoort

00:00:54 min
|
27 minuti fa

Dopo una lunga pausa di oltre due mesi, la F1 Academy è tornata in pista a Zandvoort, dove Alisha Palmowski ha chiuso al comando le Prove Libere 1. La pilota Red Bull ha fatto registrare il miglior tempo in 1:39.196, precedendo di soli 5 millesimi Maya Weug e di due decimi Chloe Chambers. Quarta la leader del campionato, Doriane Pin. Diverse le uscite di pista e i testacoda, tra cui quelli di Esmee Kosterman e Nicole Havrda, ma senza conseguenze gravi. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a pochi minuti dal termine a causa dell'incidente di Joanne Ciconte, e non è più ripresa. In questo weekend di gara le pilote scenderanno in pista per una seconda sessione di libere, live su Sky e in streaming su NOW a partire dalle ore 17.25.

trailer f1 olandatrailer f1 olanda
formula1
F1, si riparte dall'Olanda: il GP è LIVE su Sky
00:01:15 min
| 3 ore fa
pubblicità
INTV HAMILTON SU CONDIZIONE FISICA_2323532INTV HAMILTON SU CONDIZIONE FISICA_2323532
formula1
Hamilton: "Zero problemi fisici, sono più forte che mai"
00:00:38 min
| 19 ore fa
INTV ANTONELLI (ENG) SU SAREBBE BELLO ANNUNCIO A MONZA_1547096INTV ANTONELLI (ENG) SU SAREBBE BELLO ANNUNCIO A MONZA_1547096
formula1
Kimi: "Annuncio rinnovo a Monza? Sarebbe bello..."
00:00:48 min
| 19 ore fa
f1 bottas compleanno torta antonellif1 bottas compleanno torta antonelli
formula1
Buon compleanno, Bottas! Kimi gli fa la festa...
00:00:39 min
| 19 ore fa
INTV PIASTRI SU PRIMA PARTE STAGIONE_1053705INTV PIASTRI SU PRIMA PARTE STAGIONE_1053705
formula1
Piastri: "Guardo al passato per migliorare il futuro"
00:00:43 min
| 18 ore fa
INTV HAMILTON SU SECONDA PARTE DI STAGIONE_0557406INTV HAMILTON SU SECONDA PARTE DI STAGIONE_0557406
formula1
Hamilton: "Diventare sempre più forte col team. E Monza..."
00:00:45 min
| 18 ore fa
FL BOBBI CON BEARMAN_5735425FL BOBBI CON BEARMAN_5735425
formula1
Ollie e Matteo: Bobbi il 'ghost' di Bearman in Olanda
00:00:19 min
| 1 ora fa
FL MARA CON LECLERC PITWALK_5340746FL MARA CON LECLERC PITWALK_5340746
formula1
Leclerc: "Ci crederò sempre, l'obiettivo è vincere"
00:02:17 min
| 20 ore fa
lando conf piloti olandalando conf piloti olanda
formula1
Norris: "Prevedo battaglie, anche tra noi della McLaren"
00:02:50 min
| 20 ore fa
INTV ANTONELLI SU ZANDVOORT BAGNATA_1055606INTV ANTONELLI SU ZANDVOORT BAGNATA_1055606
formula1
Antonelli: "Seconda parte della stagione, un nuovo inizio"
00:00:41 min
| 21 ore fa
max 2max 2
formula1
Verstappen: "Non si vince sempre, guardiamo al futuro"
00:00:55 min
| 21 ore fa
ollie conf pilotiollie conf piloti
formula1
GP Olanda, Bearman: "Posso fare meglio, spero senza errori"
00:01:09 min
| 22 ore fa
trailer f1 olandatrailer f1 olanda
formula1
F1, si riparte dall'Olanda: il GP è LIVE su Sky
00:01:15 min
| 3 ore fa
INTV HAMILTON SU CONDIZIONE FISICA_2323532INTV HAMILTON SU CONDIZIONE FISICA_2323532
formula1
Hamilton: "Zero problemi fisici, sono più forte che mai"
00:00:38 min
| 19 ore fa
INTV ANTONELLI (ENG) SU SAREBBE BELLO ANNUNCIO A MONZA_1547096INTV ANTONELLI (ENG) SU SAREBBE BELLO ANNUNCIO A MONZA_1547096
formula1
Kimi: "Annuncio rinnovo a Monza? Sarebbe bello..."
00:00:48 min
| 19 ore fa
f1 bottas compleanno torta antonellif1 bottas compleanno torta antonelli
formula1
Buon compleanno, Bottas! Kimi gli fa la festa...
00:00:39 min
| 19 ore fa
INTV PIASTRI SU PRIMA PARTE STAGIONE_1053705INTV PIASTRI SU PRIMA PARTE STAGIONE_1053705
formula1
Piastri: "Guardo al passato per migliorare il futuro"
00:00:43 min
| 18 ore fa
INTV HAMILTON SU SECONDA PARTE DI STAGIONE_0557406INTV HAMILTON SU SECONDA PARTE DI STAGIONE_0557406
formula1
Hamilton: "Diventare sempre più forte col team. E Monza..."
00:00:45 min
| 18 ore fa
FL BOBBI CON BEARMAN_5735425FL BOBBI CON BEARMAN_5735425
formula1
Ollie e Matteo: Bobbi il 'ghost' di Bearman in Olanda
00:00:19 min
| 1 ora fa
FL MARA CON LECLERC PITWALK_5340746FL MARA CON LECLERC PITWALK_5340746
formula1
Leclerc: "Ci crederò sempre, l'obiettivo è vincere"
00:02:17 min
| 20 ore fa
lando conf piloti olandalando conf piloti olanda
formula1
Norris: "Prevedo battaglie, anche tra noi della McLaren"
00:02:50 min
| 20 ore fa
INTV ANTONELLI SU ZANDVOORT BAGNATA_1055606INTV ANTONELLI SU ZANDVOORT BAGNATA_1055606
formula1
Antonelli: "Seconda parte della stagione, un nuovo inizio"
00:00:41 min
| 21 ore fa
max 2max 2
formula1
Verstappen: "Non si vince sempre, guardiamo al futuro"
00:00:55 min
| 21 ore fa
ollie conf pilotiollie conf piloti
formula1
GP Olanda, Bearman: "Posso fare meglio, spero senza errori"
00:01:09 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità