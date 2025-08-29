F1 Academy, Palmowski guida le Libere 1 a Zandvoort

Dopo una lunga pausa di oltre due mesi, la F1 Academy è tornata in pista a Zandvoort, dove Alisha Palmowski ha chiuso al comando le Prove Libere 1. La pilota Red Bull ha fatto registrare il miglior tempo in 1:39.196, precedendo di soli 5 millesimi Maya Weug e di due decimi Chloe Chambers. Quarta la leader del campionato, Doriane Pin. Diverse le uscite di pista e i testacoda, tra cui quelli di Esmee Kosterman e Nicole Havrda, ma senza conseguenze gravi. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a pochi minuti dal termine a causa dell'incidente di Joanne Ciconte, e non è più ripresa. In questo weekend di gara le pilote scenderanno in pista per una seconda sessione di libere, live su Sky e in streaming su NOW a partire dalle ore 17.25.