F1 Academy, Chambers la più veloce nelle FP2 davanti a Weug

Chloe Chambers si conferma la più veloce nella seconda sessione di prove libere della F1 Academy a Zandvoort, precedendo Maya Weug e Doriane Pin. La sessione è stata segnata da un'improvvisa pioggia che ha complicato le strategie gomme e limitato i miglioramenti cronometrici. Nonostante un'uscita di pista negli ultimi minuti, Chambers è riuscita a mantenere la vetta della classifica. Nel VIDEO tutti i risultati della sessione. Appuntamento sabato 30 agosto con le qualifiche, alle 10.20 in diretta su Sky e in streaming su NOW.