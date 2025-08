Antonelli: "Feeling sta tornando con la vecchia sospensione"

Così Kimi Antonelli a Sky Sport al termine del GP di Ungheria, chiuso in decima posizione dopo essere scattato dalla 15esima casella della griglia: “E’ stata una prima parte molto intensa in cui in certi momenti ho fatto anche fatica a gestire le energie. Con la sospensione nuova ho fatto molta fatica, a livello di feeling e a livello mentale ho iniziato anche a dubitare di me stesso. Sono contento, però, che con la sospensione vecchia il feeling sta tornando, lo considero un nuovo punto di partenza in vista soprattutto per il nuovo inizio dopo la pausa estiva”.