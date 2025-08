Kimi Antonelli, in Ungheria una gara di grande rimonta: al 48° giro sorpassa Carlos Sainz, tirando la staccata in Curva 1 e difendendo poi prima in entrata di Curva 2 e poi in uscita. È il sorpasso che gli vale la decima posizione momentanea dopo essere scattato 15esimo. Nel VIDEO l'azione del pilota italiano.