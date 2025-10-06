Ferrari, tra rassegnazione e necessità di ripartire

00:01:40 min
|
7 ore fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
Notebook: la vittoria di Russell, il Costruttori a McLaren
00:14:59 min
| 1 giorno fa
f1 mclaren costruttori 2025 podiof1 mclaren costruttori 2025 podio
formula1
Tutti sul podio! McLaren festeggia i Mondiale Costruttori
00:00:55 min
| 1 giorno fa
BENETTONBENETTON
formula1
Benetton: "In Ferrari manca il carisma di Schumacher"
00:04:59 min
| 1 giorno fa
f1 mclaren titolo costruttori festa singapore videof1 mclaren titolo costruttori festa singapore video
formula1
McLaren, attesa e poi festa: 2° titolo Costruttori di fila
00:00:31 min
| 1 giorno fa
INTV KIMIINTV KIMI
formula1
Antonelli: "Feeling buono, bisogna solo partire più avanti"
00:01:15 min
| 1 giorno fa
INTV PIASTRIINTV PIASTRI
formula1
Piastri: "Non credo fosse intenzionale, ma vedrò il replay"
00:01:02 min
| 1 giorno fa
PIRIA SU FERRARIPIRIA SU FERRARI
formula1
Piria: "Ferrari, quest'anno tanti problemi senza soluzioni"
00:00:29 min
| 1 giorno fa
INTV LECLERCINTV LECLERC
formula1
Leclerc: "Una gara molto difficile dall'inizio alla fine"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Ferrari, momento nero: serve un faccia a faccia con tutti
00:01:27 min
| 1 giorno fa
INTV VASSEURINTV VASSEUR
formula1
Vasseur: "Avevamo potenziale, ma non l'abbiamo estratto"
00:01:41 min
| 1 giorno fa
VANZINI SU MCLARENVANZINI SU MCLAREN
formula1
Vanzini: "Finalmente bagarre tra i due McLaren, ma Oscar..."
00:01:03 min
| 1 giorno fa
BOBBI COMMENTO KIMIBOBBI COMMENTO KIMI
formula1
Bobbi: "Mercedes-Ferrari, differenza enorme a Singapore"
00:00:56 min
| 1 giorno fa
