Ferrari, ascolta il fire-up della nuova monoposto SF-25

A meno di due settimane dagli appuntamenti che ci porteranno a scoprire la nuova vettura di Maranello, c'è l'accensione del motore (fire-up) sella SF-25. Un 'rito' pre campionato che la Scuderia ha come di consueto postato sui propri canali social: ecco il SUONO della power unit che spingerà Leclerc e Hamilton nel 2025. La Ferrari, che presenterà la livera nell'ambito dell'evento di Londra che coinvolgerà tutti i team il 18 febbraio, svelerà nella stessa serata rendering e specifiche tecniche della vettura. Il giorno dopo, a Fiorano, piloti in pista per lo shakedown. Tutto il Mondiale è LIVE su Sky e in streaming su NOW.