Nella conferenza in Ungheria, il pilota della Ferrari ha parlato del rinnovo per il team principal della Rossa: "Molto felice del suo rinnovo, anche se per me non è una novità. Ma sono felice perché mette fine alle voci che ronzavano attorno al team in questi mesi. Fred ha una visione incredibile. In Ferrari l’aspetto emotivo è importante, la passione italiana è forte, ma lui sa separare le cose per avere una visione chiara. Ed ha tante altre qualità, come saper estrarre il massimo da tutti”.