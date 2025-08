Le vacanze sono ufficialmente iniziate per i piloti di Formula 1. Bortoleto non ha perso tempo e dopo il Gran Premio di Ungheria è subito volato a Ibizia. Il brasiliano si è scatenato sul palco di un nightclub in compagnia del trio di Dj e produttori Meduza, festeggiando con loro il 6° posto ottenuto all’Hunagroring. Su Instagram il gruppo ha pubblicato un video della serata, scrivendo: "Avevamo bisogno di un brasiliano sul palco per il nostro remix di 'Passo Bem Solto'…fortunatamente Gabriel Bortoleto ci ha coperto le spalle".