Benvenuti a Baku, circuito cittadino.. Ma non come gli altri

00:02:27 min
|
1 ora fa

Siamo in Azerbaijan, tra modernità e mura antiche, su uno dei tracciati più particolari e spettacolari del calendario di Formula 1. Un mix unico di velocità pura e tecnica estrema. Il rettilineo principale è lunghissimo, tra i più rapidi dell'anno. Qui si va quasi completamente scarichi, fino a Curva 1.. una vera trappola: spazio a duelli e sorpassi. Ma il cuore pulsante di Baku è più avanti. Si entra nella città vecchia, e tutto cambia. Curva 8 è la vera firma di questo circuito: la più complicata, la più temuta, e la più affascinante. Si sale, si stringe, e lo spazio si riduce drasticamente: solo 7 metri separano i due muri. Con Vicky Piria, ecco il circuito di Baku: guarda il VIDEO.

HAMILTON ELIMINATOHAMILTON ELIMINATO
formula1
Hamilton fuori in Q2, tutta la sua frustrazione ai box
00:01:38 min
| 7 minuti fa
LECLERCLECLERC
formula1
Delusione Leclerc: a muro nelle qualifiche a Baku
00:01:59 min
| 40 minuti fa
CONF GASPCONF GASP
formula1
GP Baku, Colapinto perde il posteriore e va a muro
00:01:55 min
| 35 minuti fa
HULKENBERGHULKENBERG
formula1
Hulkenberg contro le barriere durante le qualifiche a Baku
00:01:05 min
| 59 minuti fa
ALBONALBON
formula1
GP Baku, bandiera rossa: Albon prende il muretto
00:01:24 min
| 1 ora fa
f1 gp baku palloncino alonso colapinto videof1 gp baku palloncino alonso colapinto video
formula1
Incredibile a Baku, oggetto in pista: palloncino o mela?
00:00:40 min
| 1 ora fa
RECAP FP3RECAP FP3
formula1
GP Azerbaijan, i tempi delle Libere 3: Norris ancora davanti
00:01:02 min
| 4 ore fa
ON BOARD LECLERCON BOARD LECLERC
formula1
Leclerc, spettacolare on board tra i muri di Baku
00:00:47 min
| 4 ore fa
HAMILTON BACIO BARRIEREHAMILTON BACIO BARRIERE
formula1
Hamilton a un nulla dalle barriere: le sfiora nelle Libere 3
00:00:31 min
| 4 ore fa
TELEMETRIA HAM PIASTRITELEMETRIA HAM PIASTRI
formula1
Hamilton vs Piastri: telemetrie a confronto
00:01:12 min
| 5 ore fa
BOBBI SU FERRARIBOBBI SU FERRARI
formula1
Ferrari, giusto l'ottimismo. Ma prudenza nel sognare..
00:00:39 min
| 5 ore fa
BLOB HAMILTON LECLERC LIBERE BAKU_5345985BLOB HAMILTON LECLERC LIBERE BAKU_5345985
formula1
Hamilton: "Fatto progressi". Leclerc: "C'è il potenziale"
00:01:02 min
| 21 ore fa
