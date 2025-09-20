Benvenuti a Baku, circuito cittadino.. Ma non come gli altri

Siamo in Azerbaijan, tra modernità e mura antiche, su uno dei tracciati più particolari e spettacolari del calendario di Formula 1. Un mix unico di velocità pura e tecnica estrema. Il rettilineo principale è lunghissimo, tra i più rapidi dell'anno. Qui si va quasi completamente scarichi, fino a Curva 1.. una vera trappola: spazio a duelli e sorpassi. Ma il cuore pulsante di Baku è più avanti. Si entra nella città vecchia, e tutto cambia. Curva 8 è la vera firma di questo circuito: la più complicata, la più temuta, e la più affascinante. Si sale, si stringe, e lo spazio si riduce drasticamente: solo 7 metri separano i due muri. Con Vicky Piria, ecco il circuito di Baku: guarda il VIDEO.