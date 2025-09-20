GP Baku, Colapinto perde il posteriore e va a muro

Franco Colapinto ha chiuso anticipatamente la sua qualifica a Baku con un incidente curioso negli ultimi secondi della Q1. Mentre cercava di migliorare il proprio tempo nel traffico finale, l'argentino ha perso il posteriore della sua monoposto e ha colpito violentemente le barriere, rimbalzando poi in mezzo alla pista. L'impatto ha lasciato detriti sparsi, causando la terza bandiera rossa della sessione. L'episodio è stato preceduto da un'uscita di Gasly nella via di fuga che potrebbe aver distratto proprio il compagno di scuderia. Guarda il VIDEO.

