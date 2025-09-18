Baku, Kimi: "Con Toto dialogo aperto, qui pista difficile"

Nel VIDEO Kimi Antonelli parla delle affermazioni di Toto Wolff e sul weekend 'deludente' a Monza. "Io e lui abbiamo un dialogo aperto, credo si riferisse soprattutto alla gara e sono d’accordo. Ma devo prendere questo commento anche come uno spunto per fare meglio" – poi ha parlato delle aspettative per questo GP a Baku –. "Devo avere delle sessioni pulite qui a Baku, mentre a Monza sono in parte andato 'alla cieca', faticando in gara a trovare ritmo. Ma in qualifica lì è andata bene, sperando di farlo anche qui e di chiudere tutte le sessioni in modo pulito. Mi piace la pista in Azerbaijan, piacevole e complicata". CONFERENZA COMPLETA.