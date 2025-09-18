Baku, Kimi: "Con Toto dialogo aperto, qui pista difficile"

00:02:51 min
|
36 minuti fa

Nel VIDEO Kimi Antonelli parla delle affermazioni di Toto Wolff e sul weekend 'deludente' a Monza. "Io e lui abbiamo un dialogo aperto, credo si riferisse soprattutto alla gara e sono d’accordo. Ma devo prendere questo commento anche come uno spunto per fare meglio" – poi ha parlato delle aspettative per questo GP a Baku –. "Devo avere delle sessioni pulite qui a Baku, mentre a Monza sono in parte andato 'alla cieca', faticando in gara a trovare ritmo. Ma in qualifica lì è andata bene, sperando di farlo anche qui e di chiudere tutte le sessioni in modo pulito. Mi piace la pista in Azerbaijan, piacevole e complicata". CONFERENZA COMPLETA.

CONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORDCONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORD
formula1
Gasly: "Consapevoli che le cose non vanno come vorremmo"
00:01:43 min
| 40 minuti fa
pubblicità
HULKENBERG CONF STAMPAHULKENBERG CONF STAMPA
formula1
Baku, Hulkenberg: "Pacchetto competitivo per questa pista"
00:01:11 min
| 47 minuti fa
PIASTRI SU MONDIALE E MCLARENPIASTRI SU MONDIALE E MCLAREN
formula1
Piastri: "Dopo Monza discussioni interne e private"
00:02:24 min
| 1 ora fa
TRAILER F1TRAILER F1
formula1
La F1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky
00:01:24 min
| 5 ore fa
MONTEZEMOLO SU LECLERCMONTEZEMOLO SU LECLERC
formula1
Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi, ecco perché"
00:00:52 min
| 1 giorno fa
INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507
formula1
Montezemolo: "Dispiace, manca leadership e anima in Ferrari"
00:01:11 min
| 6 giorni fa
SRV MCLAREN 2SRV MCLAREN 2
formula1
La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi
00:01:45 min
| 8 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 9 giorni fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 10 giorni fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 10 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 10 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 10 giorni fa
CONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORDCONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORD
formula1
Gasly: "Consapevoli che le cose non vanno come vorremmo"
00:01:43 min
| 40 minuti fa
HULKENBERG CONF STAMPAHULKENBERG CONF STAMPA
formula1
Baku, Hulkenberg: "Pacchetto competitivo per questa pista"
00:01:11 min
| 47 minuti fa
PIASTRI SU MONDIALE E MCLARENPIASTRI SU MONDIALE E MCLAREN
formula1
Piastri: "Dopo Monza discussioni interne e private"
00:02:24 min
| 1 ora fa
TRAILER F1TRAILER F1
formula1
La F1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky
00:01:24 min
| 5 ore fa
MONTEZEMOLO SU LECLERCMONTEZEMOLO SU LECLERC
formula1
Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi, ecco perché"
00:00:52 min
| 1 giorno fa
INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507
formula1
Montezemolo: "Dispiace, manca leadership e anima in Ferrari"
00:01:11 min
| 6 giorni fa
SRV MCLAREN 2SRV MCLAREN 2
formula1
La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi
00:01:45 min
| 8 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 9 giorni fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 10 giorni fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 10 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 10 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 10 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità