Marko: "Il titolo? Forse, se saremo competitivi a Singapore"

00:01:40 min
|
16 minuti fa

Helmut Marko ha elogiato la prestazione di Verstappen e la solidità del team dopo il weekend azero: "Max ha dominato il weekend, ma anche la squadra ha lavorato molto bene - Tsunoda è arrivato per la prima volta 6°". Il successo di Baku ha un peso importante anche in ottica campionato: Verstappen ha infatti accorciato le distanze dalle McLaren. "Credo che possiamo puntare al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Ora arriva Singapore, l'unica gara che Max non ha mai vinto. Se saremo competitivi anche lì, allora potremo forse pensare al titolo. Sarà un banco di prova importante…".

NOTEBOOK BAKUNOTEBOOK BAKU
formula1
'Notebook Baku', il dominio di Verstappen. E ora Singapore
00:12:10 min
| 39 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Ogni gara non vinta è un'occasione persa"
00:00:49 min
| 38 minuti fa
ANTONELLI INTVANTONELLI INTV
formula1
Kimi: "Peccato, speravo nel podio"
00:01:12 min
| 43 minuti fa
CAPELLI SU FERRARI RISPOSTACAPELLI SU FERRARI RISPOSTA
formula1
Capelli: "Questa Ferrari non si adatta a niente"
00:00:56 min
| 1 ora fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Deluso di uscire da Baku con niente in mano"
00:00:42 min
| 1 ora fa
PIRIA SU PIASTRI E MARAPIRIA SU PIASTRI E MARA
formula1
Piria: "Piastri, weekend difficile. Ma a Singapore tornerà"
00:00:41 min
| 1 ora fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Nessuna scusa, un weekend pasticciato"
00:00:47 min
| 48 minuti fa
ANALISI GIORNATA NO PIASTRIANALISI GIORNATA NO PIASTRI
formula1
Piastri, un weekend nero: l'analisi di Bobbi e Capelli
00:02:35 min
| 57 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Sarà difficile vincere una gara da qui alla fine"
00:01:36 min
| 1 ora fa
BOBBI SU MANCATO SWAPBOBBI SU MANCATO SWAP
formula1
Hamilton-Leclerc, mancato swap nel finale: la ricostruzione
00:00:29 min
| 56 minuti fa
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Ferrari, una situazione complicata e complessa"
00:01:27 min
| 1 ora fa
BOBBI SU MONDIALE RIAPERTOBOBBI SU MONDIALE RIAPERTO
formula1
Bobbi: "Mondiale in mano a McLaren, ora Max mette pressione"
00:00:30 min
| 1 ora fa
