Marko: "Il titolo? Forse, se saremo competitivi a Singapore"

Helmut Marko ha elogiato la prestazione di Verstappen e la solidità del team dopo il weekend azero: "Max ha dominato il weekend, ma anche la squadra ha lavorato molto bene - Tsunoda è arrivato per la prima volta 6°". Il successo di Baku ha un peso importante anche in ottica campionato: Verstappen ha infatti accorciato le distanze dalle McLaren. "Credo che possiamo puntare al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Ora arriva Singapore, l'unica gara che Max non ha mai vinto. Se saremo competitivi anche lì, allora potremo forse pensare al titolo. Sarà un banco di prova importante…".