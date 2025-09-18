Piastri: "Dopo Monza discussioni interne e private"

00:02:24 min
|
1 ora fa

Nel VIDEO, Oscar Piastri ha commentato l’ormai inevitabile trionfo nel Mondiale Costruttori, che la McLaren potrebbe già festeggiare a Baku con sette gare d’anticipo. "Potremmo vincere il Costruttori a Baku, sì. È stata una stagione che, vissuta all’interno del team, diversa da un anno fa quando ci siamo giocati il titolo all’ultima gara. Abbiamo fatto un passo avanti e sono fiero di tutto". Sul tema Monza, invece, l’australiano ha preferito la cautela: "Ci sono state discussioni e molte resteranno private per non diventare un facile bersaglio per gli altri".

CONF STAMPA KIMI SU TOTO E BAKUCONF STAMPA KIMI SU TOTO E BAKU
formula1
Baku, Kimi: "Con Toto dialogo aperto, qui pista difficile"
00:02:51 min
| 36 minuti fa
pubblicità
CONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORDCONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORD
formula1
Gasly: "Consapevoli che le cose non vanno come vorremmo"
00:01:43 min
| 40 minuti fa
HULKENBERG CONF STAMPAHULKENBERG CONF STAMPA
formula1
Baku, Hulkenberg: "Pacchetto competitivo per questa pista"
00:01:11 min
| 47 minuti fa
TRAILER F1TRAILER F1
formula1
La F1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky
00:01:24 min
| 5 ore fa
MONTEZEMOLO SU LECLERCMONTEZEMOLO SU LECLERC
formula1
Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi, ecco perché"
00:00:52 min
| 1 giorno fa
INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507
formula1
Montezemolo: "Dispiace, manca leadership e anima in Ferrari"
00:01:11 min
| 6 giorni fa
SRV MCLAREN 2SRV MCLAREN 2
formula1
La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi
00:01:45 min
| 8 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 9 giorni fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 10 giorni fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 10 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 10 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 10 giorni fa
CONF STAMPA KIMI SU TOTO E BAKUCONF STAMPA KIMI SU TOTO E BAKU
formula1
Baku, Kimi: "Con Toto dialogo aperto, qui pista difficile"
00:02:51 min
| 36 minuti fa
CONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORDCONF STAMPA GASLY SU ALPINE E RECORD
formula1
Gasly: "Consapevoli che le cose non vanno come vorremmo"
00:01:43 min
| 40 minuti fa
HULKENBERG CONF STAMPAHULKENBERG CONF STAMPA
formula1
Baku, Hulkenberg: "Pacchetto competitivo per questa pista"
00:01:11 min
| 47 minuti fa
TRAILER F1TRAILER F1
formula1
La F1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky
00:01:24 min
| 5 ore fa
MONTEZEMOLO SU LECLERCMONTEZEMOLO SU LECLERC
formula1
Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi, ecco perché"
00:00:52 min
| 1 giorno fa
INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507INTV MONTEZEMOLO SU FERRARI_2342507
formula1
Montezemolo: "Dispiace, manca leadership e anima in Ferrari"
00:01:11 min
| 6 giorni fa
SRV MCLAREN 2SRV MCLAREN 2
formula1
La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi
00:01:45 min
| 8 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 9 giorni fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 10 giorni fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 10 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 10 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 10 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità