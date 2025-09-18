Piastri: "Dopo Monza discussioni interne e private"

Nel VIDEO, Oscar Piastri ha commentato l’ormai inevitabile trionfo nel Mondiale Costruttori, che la McLaren potrebbe già festeggiare a Baku con sette gare d’anticipo. "Potremmo vincere il Costruttori a Baku, sì. È stata una stagione che, vissuta all’interno del team, diversa da un anno fa quando ci siamo giocati il titolo all’ultima gara. Abbiamo fatto un passo avanti e sono fiero di tutto". Sul tema Monza, invece, l’australiano ha preferito la cautela: "Ci sono state discussioni e molte resteranno private per non diventare un facile bersaglio per gli altri".