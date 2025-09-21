Piastri, un weekend nero: l'analisi di Bobbi e Capelli

00:02:35 min
|
58 minuti fa
NOTEBOOK BAKUNOTEBOOK BAKU
formula1
'Notebook Baku', il dominio di Verstappen. E ora Singapore
00:12:10 min
| 40 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Ogni gara non vinta è un'occasione persa"
00:00:49 min
| 39 minuti fa
ANTONELLI INTVANTONELLI INTV
formula1
Kimi: "Peccato, speravo nel podio"
00:01:12 min
| 44 minuti fa
CAPELLI SU FERRARI RISPOSTACAPELLI SU FERRARI RISPOSTA
formula1
Capelli: "Questa Ferrari non si adatta a niente"
00:00:56 min
| 1 ora fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Distacco ancora ampio, non penso al Mondiale"
00:00:48 min
| 29 secondi fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Deluso di uscire da Baku con niente in mano"
00:00:42 min
| 1 ora fa
SAINZ INTVSAINZ INTV
formula1
Sainz terzo a Baku: "Sapevo che qualcosa sarebbe cambiato"
00:01:07 min
| 1 minuto fa
PIRIA SU PIASTRI E MARAPIRIA SU PIASTRI E MARA
formula1
Piria: "Piastri, weekend difficile. Ma a Singapore tornerà"
00:00:41 min
| 1 ora fa
MARKO INTVMARKO INTV
formula1
Marko: "Il titolo? Forse, se saremo competitivi a Singapore"
00:01:40 min
| 16 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Nessuna scusa, un weekend pasticciato"
00:00:47 min
| 49 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Sarà difficile vincere una gara da qui alla fine"
00:01:36 min
| 1 ora fa
BOBBI SU MANCATO SWAPBOBBI SU MANCATO SWAP
formula1
Hamilton-Leclerc, mancato swap nel finale: la ricostruzione
00:00:29 min
| 56 minuti fa
