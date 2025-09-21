Verstappen: "Distacco ancora ampio, non penso al Mondiale"

00:00:48 min
|
1 ora fa
NOTEBOOK BAKUNOTEBOOK BAKU
formula1
'Notebook Baku', il dominio di Verstappen. E ora Singapore
00:12:10 min
| 2 ore fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Ogni gara non vinta è un'occasione persa"
00:00:49 min
| 2 ore fa
ANTONELLI INTVANTONELLI INTV
formula1
Kimi: "Peccato, speravo nel podio"
00:01:12 min
| 2 ore fa
CAPELLI SU FERRARI RISPOSTACAPELLI SU FERRARI RISPOSTA
formula1
Capelli: "Questa Ferrari non si adatta a niente"
00:00:56 min
| 3 ore fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Deluso di uscire da Baku con niente in mano"
00:00:42 min
| 3 ore fa
SAINZ INTVSAINZ INTV
formula1
Sainz terzo a Baku: "Sapevo che qualcosa sarebbe cambiato"
00:01:07 min
| 1 ora fa
PIRIA SU PIASTRI E MARAPIRIA SU PIASTRI E MARA
formula1
Piria: "Piastri, weekend difficile. Ma a Singapore tornerà"
00:00:41 min
| 3 ore fa
BOBBI SU KIMIBOBBI SU KIMI
formula1
Solido Kimi, il podio sarebbe stata la ciliegina a Baku
00:00:15 min
| 1 ora fa
MARKO INTVMARKO INTV
formula1
Marko: "Il titolo? Forse, se saremo competitivi a Singapore"
00:01:40 min
| 2 ore fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Nessuna scusa, un weekend pasticciato"
00:00:47 min
| 2 ore fa
ANALISI GIORNATA NO PIASTRIANALISI GIORNATA NO PIASTRI
formula1
Piastri, un weekend nero: l'analisi di Bobbi e Capelli
00:02:35 min
| 2 ore fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Sarà difficile vincere una gara da qui alla fine"
00:01:36 min
| 3 ore fa
