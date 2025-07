Leclerc: "Tornare a vincere è l’unico obiettivo"

Il pilota monegasco nella Pit Walk di Sky: "Piove, ma io sorrido sempre e comunque è un’altra opportunità se resta così. Quanto al feeling, dobbiamo trovare qualcosa. Abbiamo parlato anche con Hamilton per le sue esperienze precedenti e c'è tanto lavoro da fare". Sulla nuova sospensione posteriore: "Ci auguriamo ovviamente che possa incidere sulle performance e portare un miglioramento nelle curve lente, ma non è che saremo al livello delle McLaren. Il distacco è grande. Il nostro unico obiettivo è tornare a vincere. Anche se è difficile in questo campionato è ciò a cui puntiamo".