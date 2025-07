Il commento di Matteo Bobbi dopo la gara in Belgio: "C'è un tema batteria sulla gara della McLaren a Spa. Lando si è lamentato subito di non averne, mentre il team gli ha fatto sapere di averla usata tanto nella discesa. Poi Zak Brown, Ceo di Woking, ha aggiunto a Sky che lo stesso problema lo aveva anche Piastri. Ma a mio avviso c’è qualcosa da capire perché c'era differenza di velocità quasi da DRS aperto. Un po' 'sospetta' come situazione".