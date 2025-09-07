F1, GP Italia: highlights gara

00:02:25 min
59 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Non ho rimpianti, ci ho provato: ora Baku"
00:02:53 min
| 14 minuti fa
BOBBI PODIOBOBBI PODIO
formula1
Monza da impazzire: fiume umano di tifosi sotto il podio!
00:01:52 min
| 21 minuti fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Vicini alla McLaren, Max è stato super"
00:03:19 min
| 31 minuti fa
ULTIMO GIROULTIMO GIRO
formula1
GP Monza, vince Verstappen: le emozioni dell'ultimo giro
00:02:24 min
| 43 minuti fa
LANDO PROBLEMILANDO PROBLEMI
formula1
Norris, problemi al pit stop: cosa è successo
00:01:13 min
| 41 minuti fa
BEARMAN SAINZBEARMAN SAINZ
formula1
Sainz-Bearman, che rischio: incidente alla Roggia!
00:01:09 min
| 1 ora fa
ALONSO PROBLEMI SOSPENSIONIALONSO PROBLEMI SOSPENSIONI
formula1
Alonso, problemi alle sospensioni: il ritiro al GP Monza
00:01:28 min
| 1 ora fa
STROLL OCONSTROLL OCON
formula1
Ocon penalizzato, il team radio e l'episodio con Stroll
00:00:49 min
| 1 ora fa
BOBBI SU KIMIBOBBI SU KIMI
formula1
Kimi Antonelli, dalla 6^ alla 12^ posizione: cosa è successo
00:00:49 min
| 1 ora fa
VERSTAPPEN TEAM RADIOVERSTAPPEN TEAM RADIO
formula1
Verstappen deve cedere la posizione a Norris, il team radio
00:00:32 min
| 1 ora fa
REPLAY PARTENZAREPLAY PARTENZA
formula1
Verstappen-Norris, il video di cos'è successo in partenza
00:01:06 min
| 2 ore fa
PARTENZAPARTENZA
formula1
F1, GP Monza: la partenza e il primo giro della gara
00:01:40 min
| 2 ore fa
