Leclerc: "Più che mai pronto a dare tutto per vincere"

Il pilota della Ferrari sulle chance di poter fare ancora sua la gara di Monza: "Realisticamente sarà difficile battere McLaren, ma era così anche lo scorso anno e alla fine ce l’ho fatta. Farò di tutto per vincere, do sempre il massimo per fare qualcosa di speciale. E qui, con i nostri tifosi, è naturale dare ancora di più. Sono predisposto a prendere maggiori rischi”. Sui paragoni con altri grandi del motorsport dopo il sorpasso in Olanda a Russell: "Solo essere paragonato a Vale Rossi e a Gilles Villeneuve è speciale. Poi però i tempi diversi, loro rischiavano di più. Però mi sono divertito molto". Infine il ricordo di Giorgio Armani: "Una grandissima persona che non sarà mai dimenticata".