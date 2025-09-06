Chiudi Menu
Sport
Formula 1
GP Italia, Max: "McLaren altro livello, ma noi passi avanti"
00:01:17 min
|
1 ora fa
formula1
Gené: "Scia Leclerc-Hamilton? Ecco cosa succede in un team"
00:01:12 min
| 51 minuti fa
formula1
Hamilton: "Obiettivo Top 5, ma non sarà semplice"
00:00:59 min
| 1 ora fa
formula1
Piastri: "Buono l'ultimo giro, ma non in curva 1"
00:00:48 min
| 48 minuti fa
formula1
F1, GP Italia: highlights qualifiche
00:02:10 min
| 1 ora fa
formula1
Russell: "Possiamo puntare al podio se..."
00:00:59 min
| 57 minuti fa
formula1
Kimi: "Ero teso e ho faticato, in gara darò tutto"
00:01:16 min
| 1 ora fa
formula1
Vasseur: "Scia? Non volevamo sacrificare una macchina"
00:04:41 min
| 1 ora fa
formula1
Leclerc: "Scia? Si poteva gestire diversamente, ma è così"
00:02:08 min
| 1 ora fa
formula1
Piria: "Leclerc credeva nella pole, scia poteva aiutarlo"
00:00:28 min
| 1 ora fa
formula1
Capelli: "Max da record, è una pole incredibile"
00:00:51 min
| 1 ora fa
formula1
Ala posteriore tagliata: così Red Bull ha messo le ali
00:00:55 min
| 30 minuti fa
formula1
F1, GP Italia: pole a Verstappen davanti alle McLaren
00:00:33 min
| 39 minuti fa
