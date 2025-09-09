La gestione della McLaren al GP di Monza. L'analisi

00:01:45 min
|
29 minuti fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 1 giorno fa
pubblicità
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 1 giorno fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 2 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 2 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 2 giorni fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 2 giorni fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 2 giorni fa
VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)
formula1
Vanzini: "Mercato 2027, aspettiamoci grandi manovre"
00:01:32 min
| 2 giorni fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"
00:02:11 min
| 2 giorni fa
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Un successo non salva la stagione, testa al '26"
00:01:02 min
| 2 giorni fa
COLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZCOLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZ
formula1
Verstappen: "Una grande giornata, la macchina volava"
00:01:27 min
| 2 giorni fa
SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326SRV F1 FERRARI MONZA E LA REALTA_2320326
formula1
Ferrari a bocca asciutta: serve guardare al futuro
00:01:31 min
| 1 giorno fa
hamilton ferrari team radio gp monza videohamilton ferrari team radio gp monza video
formula1
Hamilton via radio: "Grazie a tutti i tifosi, incredibile!"
00:00:09 min
| 1 giorno fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
F1, GP Monza: Notebook con Davide Camicioli e Marc Gené
00:12:51 min
| 2 giorni fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 2 giorni fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 2 giorni fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 2 giorni fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 2 giorni fa
VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)VANZINI MERCATO 2026 (DOMANI)
formula1
Vanzini: "Mercato 2027, aspettiamoci grandi manovre"
00:01:32 min
| 2 giorni fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
STELLA INTVSTELLA INTV
formula1
Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"
00:02:11 min
| 2 giorni fa
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Un successo non salva la stagione, testa al '26"
00:01:02 min
| 2 giorni fa
COLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZCOLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZ
formula1
Verstappen: "Una grande giornata, la macchina volava"
00:01:27 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità