Domenicali: "Un'atmosfera del genere si vive solo a Monza"

Stefano Domenicali ha commentato l'organizzazione e la chiusura del Gran Premio di Monza: "È bello vedere tanti colori tra i tifosi, uniti dalla passione per la Ferrari ma anche per tutto il motorsport. Un'atmosfera così la si vive solo a Monza. Abbiamo invitato i promoter degli altri Gran Premi per mostrare alcuni aspetti logistici e organizzativi: abbiamo il dovere di migliorarci sempre. Credo abbiano apprezzato elementi fondamentali, e concludere con la ciliegina finale di questo pubblico straordinario è davvero un bel modo di chiudere il weekend".

