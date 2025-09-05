Ferrari, omaggio a Lauda: la SF-25 vestita da 312 T

Livrea celebrativa per la SF-25 a Monza: la Ferrari omaggia i 50 anni dal primo titolo di Niki Lauda con una veste ispirata alla leggendaria 312 T. Rosso vintage, strisce bianche, numeri neri in tabella bianca e nomi in corsivo: ogni dettaglio richiama il 1975. Come spiegato però da Matteo Bobbi nel VIDEO, la monoposto presenta anche delle novità in pista: aerodinamica affinata con ala posteriore estrema e più scarica per una maggior velocità, sulla monoposto di Leclerc, e una versione più carica per Hamilton.