Piero Ferrari: "Lauda un amico sincero, ricordi bellissimi"

Nel weekend di Monza, che segna i 50 anni dal trionfo mondiale di Niki Lauda nel 1975, Piero Ferrari ha condiviso con Sky ricordi intimi legati al pilota austriaco: "Il ricordo di Niki resta quello di un grande pilota e di un amico sincero. Abbiamo vissuto un periodo di amicizia vera e di lavoro altrettanto trasparente, con un rapporto molto aperto. Ho ricordi bellissimi, tra questi la vittoria del 1975 quando vinse il mondiale, cosa che non avverrà mai più a Monza. Con lui abbiamo condiviso tante esperienze, anche semplici momenti a cena. Ci divertivamo a scommettere su chi avrebbe pagato il conto o sul vincitore del prossimo Gran Premio: a vincere ero spesso io, ma lui non pagava sempre: mi deve ancora tre cene!".