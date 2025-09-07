Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"

00:02:11 min
|
48 minuti fa

Andrea Stella commenta a Sky Sport la gara del Gran Premio di Monza della McLaren: "Qui noi siamo meno competitivi, ce lo aspettavamo. La Red Bull ha meritato la vittoria". Sulla decisione McLaren di intervenire con un ordine di scuderia dopo il pit stop lento di Norris per invertire le posizioni tra lui e Piastri, ha spiegato: "Non credo ci sia un giusto o sbagliato. Abbiamo seguito i nostri principi. Non volevamo invertire le posizioni in pista, quindi quando c'è stato quell'errore, abbiamo scelto di ristabilire l'ordine e poi lasciarli correre".

KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 53 minuti fa
pubblicità
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 1 ora fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 1 ora fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 38 minuti fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Un successo non salva la stagione, testa al '26"
00:01:02 min
| 1 ora fa
COLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZCOLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZ
formula1
Verstappen: "Una grande giornata, la macchina volava"
00:01:27 min
| 47 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Max aggressivo al via, loro erano più veloci"
00:01:34 min
| 20 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Non ho rimpianti, ci ho provato: ora Baku"
00:02:53 min
| 2 ore fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "L'ordine di scuderia? Va bene così..."
00:01:37 min
| 29 minuti fa
TOTO INTVTOTO INTV
formula1
Wolff: "Un 5° e un 9° posto non possono soddisfarmi"
00:01:01 min
| 5 minuti fa
DOMENICALI INTVDOMENICALI INTV
formula1
Domenicali: "Un'atmosfera del genere si vive solo a Monza"
00:01:35 min
| 15 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Esco bene da questo weekend, ma devo migliorare"
00:01:12 min
| 53 minuti fa
BOBBI SU HAMILTONBOBBI SU HAMILTON
formula1
Bobbi: "Hamilton è migliorato, ma resta dietro a Charles"
00:00:13 min
| 1 ora fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Fatto ancora progressi, Monza nel cuore"
00:01:32 min
| 1 ora fa
HAMILTON TIFOSIHAMILTON TIFOSI
formula1
Cuore Ferrari a Monza: l'abbraccio a Hamilton dopo la gara
00:01:18 min
| 38 minuti fa
MAX TEAM RADIOMAX TEAM RADIO
formula1
Max pungente sull'ordine di scuderia McLaren: il team radio
00:00:24 min
VANZINI SU FERRARIVANZINI SU FERRARI
formula1
Vanzini: "Un successo non salva la stagione, testa al '26"
00:01:02 min
| 1 ora fa
COLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZCOLL DALILA ALLENAMENTO ALCARAZ
formula1
Verstappen: "Una grande giornata, la macchina volava"
00:01:27 min
| 47 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Max aggressivo al via, loro erano più veloci"
00:01:34 min
| 20 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Non ho rimpianti, ci ho provato: ora Baku"
00:02:53 min
| 2 ore fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "L'ordine di scuderia? Va bene così..."
00:01:37 min
| 29 minuti fa
TOTO INTVTOTO INTV
formula1
Wolff: "Un 5° e un 9° posto non possono soddisfarmi"
00:01:01 min
| 5 minuti fa
DOMENICALI INTVDOMENICALI INTV
formula1
Domenicali: "Un'atmosfera del genere si vive solo a Monza"
00:01:35 min
| 15 minuti fa
Playlist di tendenza
pubblicità