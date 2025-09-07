Stella: "Team order? Abbiamo ristabilito l'ordine che c'era"

Andrea Stella commenta a Sky Sport la gara del Gran Premio di Monza della McLaren: "Qui noi siamo meno competitivi, ce lo aspettavamo. La Red Bull ha meritato la vittoria". Sulla decisione McLaren di intervenire con un ordine di scuderia dopo il pit stop lento di Norris per invertire le posizioni tra lui e Piastri, ha spiegato: "Non credo ci sia un giusto o sbagliato. Abbiamo seguito i nostri principi. Non volevamo invertire le posizioni in pista, quindi quando c'è stato quell'errore, abbiamo scelto di ristabilire l'ordine e poi lasciarli correre".