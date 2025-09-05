Vasseur: "Fatto passi avanti, ma è solo venerdì"

Fred Vasseur analizza il venerdì della Ferrari a Monza: ""Rispetto a settimana scorsa abbiamo fatto dei passi in avanti. È solo venerdì, dobbiamo concentrarci su noi stessi perché quello che conta è la qualifica. Monza è estrema come carico aerodinamico, l'opposto di Zandvoort. Siamo stati un po' aggressivi, ma ottimizzeremo tutto. I piloti devono trovare il limite, qui basta poco per sbagliare. Non siamo tanto lontani e fare del nostro meglio. Sentiamo l'amore dei tifosi a prescindere dai risultati, è speciale. Lewis ora è più aggressivo. 2026? Non dobbiamo avere paura di cambiare". Guarda il video.