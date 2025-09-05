Vasseur: "Fatto passi avanti, ma è solo venerdì"

00:14:05 min
|
1 ora fa

Fred Vasseur analizza il venerdì della Ferrari a Monza: ""Rispetto a settimana scorsa abbiamo fatto dei passi in avanti. È solo venerdì, dobbiamo concentrarci su noi stessi perché quello che conta è la qualifica. Monza è estrema come carico aerodinamico, l'opposto di Zandvoort. Siamo stati un po' aggressivi, ma ottimizzeremo tutto. I piloti devono trovare il limite, qui basta poco per sbagliare. Non siamo tanto lontani e fare del nostro meglio. Sentiamo l'amore dei tifosi a prescindere dai risultati, è speciale. Lewis ora è più aggressivo. 2026? Non dobbiamo avere paura di cambiare". Guarda il video.

CAPELLICAPELLI
formula1
Capelli: "Antonelli, quanti errori in momenti decisivi"
00:00:43 min
| 37 minuti fa
pubblicità
BOBBI SU NORRISBOBBI SU NORRIS
formula1
Norris ha solo da guadagnare, ma ora non bastano le Libere
00:00:23 min
| 41 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Spinto troppo e sono uscito, ma passo buono"
00:00:20 min
| 1 ora fa
NORRSI INTVNORRSI INTV
formula1
Norris: "Siamo tutti vicini, ci sono aspetti da migliorare"
00:01:55 min
| 1 ora fa
HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 OK_1011980HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 OK_1011980
formula1
F1, GP Italia: highlights prove libere
00:02:27 min
| 1 ora fa
F2 QUESTIONE TEMPIF2 QUESTIONE TEMPI
formula1
F2, a Monza tempo cancellato per Verschoor
00:00:54 min
| 2 ore fa
DUELLO HAM VERSTAPPEN PIRIADUELLO HAM VERSTAPPEN PIRIA
formula1
Hamilton-Verstappen, sono già scintille: Max passa Lewis!
00:00:49 min
| 2 ore fa
GENE SU FERRARIGENE SU FERRARI
formula1
Gené: "Un classico, a Monza la Ferrari si riaccende"
00:00:23 min
| 2 ore fa
PIRIAPIRIA
formula1
Piria: "Reazione Norris, ma sarà qualifica tosta"
00:00:37 min
| 2 ore fa
RECAP TEMPIRECAP TEMPI
formula1
GP Italia, i risultati delle FP2: Norris e poi Leclerc
00:01:10 min
| 3 ore fa
RICCIARDO NEWSRICCIARDO NEWS
formula1
Ricciardo si ritira dalle corse: sarà Ambassador Ford
00:01:14 min
| 3 ore fa
ANTONELLI FP2ANTONELLI FP2
formula1
Antonelli nella ghiaia: Libere 2 terminate dopo 10'
00:01:58 min
| 4 ore fa
CAPELLICAPELLI
formula1
Capelli: "Antonelli, quanti errori in momenti decisivi"
00:00:43 min
| 37 minuti fa
BOBBI SU NORRISBOBBI SU NORRIS
formula1
Norris ha solo da guadagnare, ma ora non bastano le Libere
00:00:23 min
| 41 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Spinto troppo e sono uscito, ma passo buono"
00:00:20 min
| 1 ora fa
NORRSI INTVNORRSI INTV
formula1
Norris: "Siamo tutti vicini, ci sono aspetti da migliorare"
00:01:55 min
| 1 ora fa
HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 OK_1011980HL_GP_ITALIA_LIBERE1 2 OK_1011980
formula1
F1, GP Italia: highlights prove libere
00:02:27 min
| 1 ora fa
F2 QUESTIONE TEMPIF2 QUESTIONE TEMPI
formula1
F2, a Monza tempo cancellato per Verschoor
00:00:54 min
| 2 ore fa
DUELLO HAM VERSTAPPEN PIRIADUELLO HAM VERSTAPPEN PIRIA
formula1
Hamilton-Verstappen, sono già scintille: Max passa Lewis!
00:00:49 min
| 2 ore fa
GENE SU FERRARIGENE SU FERRARI
formula1
Gené: "Un classico, a Monza la Ferrari si riaccende"
00:00:23 min
| 2 ore fa
PIRIAPIRIA
formula1
Piria: "Reazione Norris, ma sarà qualifica tosta"
00:00:37 min
| 2 ore fa
RECAP TEMPIRECAP TEMPI
formula1
GP Italia, i risultati delle FP2: Norris e poi Leclerc
00:01:10 min
| 3 ore fa
RICCIARDO NEWSRICCIARDO NEWS
formula1
Ricciardo si ritira dalle corse: sarà Ambassador Ford
00:01:14 min
| 3 ore fa
ANTONELLI FP2ANTONELLI FP2
formula1
Antonelli nella ghiaia: Libere 2 terminate dopo 10'
00:01:58 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità