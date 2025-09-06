Vasseur: "Scia? Non volevamo sacrificare una macchina"

Fred Vasseur analizza le qualifiche della Ferrari e l'episodio della mancata scia di Hamilton a Leclerc: "Il passo era buono, i margini sono molto ristretti. Dobbiamo concentrarci, partire dal 4° posto non è male: vediamo quale sarà la posizione in Curva 1. Tutto è possibile a Monza, anche se avrei preferito fare la pole. Dare la scia a Charles era un'opzione, ma abbiamo puntato più sul giro di preparazione per le gomme, viste le precedenti esperienze. Non abbiamo sacrificato una macchina. Vogliamo lottare con la McLaren, siamo aggressivi in termini di velocità e soffriamo in curva: la gestione delle gomme sarà decisiva". Guarda il video.