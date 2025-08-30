Contatto sfiorato tra Russell e Alonso nelle FP3: l'episodio

Contatto sfiorato all'altezza dell'ingresso ai box. Nel VIDEO, l'episodio che ha visto coinvolti Russell e Alonso durante le Prove Libere 3. A 9 minuti dalla fine Russell, che stava rientrando ai box, ha cambiato traiettoria in uscita dall'ultima curva, non segnalando la sua intenzione. Alonso, dietro di lui, ha provato a sorpassare all'interno ma si è trovato la Mercedes in direzione della pit entry. Lo spagnolo si è trovato stretto al muro, mentre Russell ha proseguito. Alonso via radio ha commentato "Questi ragazzi non guardano gli specchietti".