F1, GP Olanda: highlights della gara

00:02:28 min
|
1 ora fa
NOTEBOOKNOTEBOOK
formula1
Il 'Notebook' del GP d'Olanda con Camicioli e Gené
00:12:56 min
| 17 minuti fa
HADJAR INTVHADJAR INTV
formula1
Hadjar: "Red Bull? Posso guidare tutto tranne una MotoGP"
00:00:54 min
| 45 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Errore mio, chiedo scusa a Charles e al team"
00:01:21 min
| 38 minuti fa
BOBBI SU SORPASSO LECLERCBOBBI SU SORPASSO LECLERC
formula1
Bobbi: "Leclerc su Russell, un sorpasso da 'gatto'"
00:00:37 min
| 12 minuti fa
VANZINI SU LOTTA MONDIALEVANZINI SU LOTTA MONDIALE
formula1
Vanzini: "Norris deve entrare in modalità di vincere sempre"
00:01:31 min
| 5 minuti fa
CAPELLI SU HADJARCAPELLI SU HADJAR
formula1
Capelli: "Hadjar impeccabile, grande percorso di crescita"
00:00:47 min
| 22 minuti fa
PIRIA SU LOTTA MONDIALEPIRIA SU LOTTA MONDIALE
formula1
Piria: "Mondiale, nulla è deciso: ma questa a Lando fa male"
00:00:46 min
| 30 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Gara da dimenticare. Sorpasso Russell? Lo rifarei"
00:01:58 min
| 1 ora fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Frustrante, ma devo già pensare a Monza"
00:01:07 min
| 1 ora fa
VASSEUR INTVVASSEUR INTV
formula1
Vasseur: "Weekend difficile, ora competitivi a Monza"
00:03:50 min
| 1 ora fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Gara sempre in controllo, peccato per Lando"
00:01:32 min
| 54 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Fortunati, non avevamo il passo delle McLaren"
00:01:22 min
| 1 ora fa
