Leclerc: "Ci crederò sempre, l'obiettivo è vincere"

00:02:17 min
|
2 ore fa

Il monegasco e la Ferrari ripartono dopo la pausa estiva con la volontà di voltare pagina dopo le difficoltà di Budapest. A Zandvoort l’obiettivo è chiaro: "Abbiamo imparato la lezione e cercheremo di evitare gli errori commessi. In Ungheria c'erano diverse cose che non funzionavano e ognuna ha pesato sul risultato. In qualifica si è visto bene, nel Q2 eravamo a sette decimi dal leader e in Q3 abbiamo fatto la pole. In gara, invece, quelle piccole cose ci hanno penalizzato e abbiamo dovuto trovare soluzioni al volo. Vincere? Ci crederò sempre fino alla fine. A Budapest non mi aspettavo la pole ed è stata una sorpresa, come lo è stata l’anno scorso Monza. Spero che altre occasioni possano arrivare presto".

