GP Olanda, Bobbi: "Meteo incerto, Ferrari può giocarsela"

00:01:40 min
|
1 ora fa

Torna la F1 dopo la pausa estiva con il GP d’Olanda, a Zandvoort. Nel video Matteo Bobbi analizza meteo e tratti di pista che potrebbero aiutare McLaren e Ferrari. "Il meteo sarà incerto, con pioggia e clima freddo. Il tracciato presenta curve medio-lente che nella prima parte di stagione hanno esaltato le qualità di McLaren e tratti veloci che hanno avvantaggiato Red Bull e Ferrari. La Mercedes potrebbe tornare competitiva, il clima freddo aiuta. Protagonista il duello tra i due piloti McLaren che si contendono il titolo".

