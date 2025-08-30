Norris: "Avrò la chance migliore in partenza"

00:01:32 min
|
1 ora fa
F1 ACADEMYF1 ACADEMY
formula1
F1 Academy, GP Olanda: prima vittoria per Gademan
00:02:03 min
| 18 minuti fa
HADJAR INTVHADJAR INTV
formula1
Hadjar: "Ferrari e Russell più veloci, dovremo essere furbi"
00:00:30 min
| 36 minuti fa
KIMI INTVKIMI INTV
formula1
Kimi: "Weekend in salita, un errore mi è costato il Q3"
00:00:39 min
| 47 minuti fa
F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594F1 OLA_HL QUALIFICHE OLANDA MIX_0036594
formula1
F1, GP Olanda: highlights qualifiche
00:02:00 min
| 2 ore fa
PIASTRI INTV SKYPIASTRI INTV SKY
formula1
Piastri: "Weekend difficile, pole molto soddisfacente"
00:01:25 min
| 1 ora fa
PIRIA SU NORRISPIRIA SU NORRIS
formula1
Piria: "Questa volta non c'è stata alcuna colpa di Norris"
00:01:12 min
| 1 ora fa
GENE SU LOTTA MCLARENGENE SU LOTTA MCLAREN
formula1
Gené: "Ora vogliamo una lotta al limite tra Lando e Oscar"
00:00:27 min
| 1 ora fa
VANZINI SU PIASTRIVANZINI SU PIASTRI
formula1
Vanzini: "Capolavoro Piastri, forse la sua pole più bella"
00:00:47 min
| 1 ora fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Cambiato l'approccio, il feeling è migliorato"
00:01:47 min
| 2 ore fa
TOTO INTVTOTO INTV
formula1
Wolff: "La McLaren è come noi qualche anno fa.."
00:06:30 min
| 1 ora fa
CAPELLI SU HAMILTONCAPELLI SU HAMILTON
formula1
Capelli: "Sembra tornato l'Hamilton di qualche anno fa"
00:00:48 min
| 2 ore fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Brutto giro nel Q3, difficile fare la differenza"
00:01:48 min
| 2 ore fa
