F1, GP Olanda: highlights prove libere

Lando Norris è il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda. Sul circuito di Zandvoort l'inglese della McLaren gira in 1'09"890 precedendo lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'09"977) e l'australiano Oscar Piastri (1'09"979) suo compagno di scuderia. Quarto tempo per l'inglese della Mercedes George Russell (1'10"274) che si lascia alle spalle l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'10"478) e l'inglese Lewis Hamilton (1'20"738) con la Ferrari. Ottavo tempo per l'altra Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc (1'10"834).