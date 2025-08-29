F1, GP Olanda: highlights prove libere

00:01:49 min
1 ora fa

Lando Norris è il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda. Sul circuito di Zandvoort l'inglese della McLaren gira in 1'09"890 precedendo lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'09"977) e l'australiano Oscar Piastri (1'09"979) suo compagno di scuderia. Quarto tempo per l'inglese della Mercedes George Russell (1'10"274) che si lascia alle spalle l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'10"478) e l'inglese Lewis Hamilton (1'20"738) con la Ferrari. Ottavo tempo per l'altra Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc (1'10"834).

