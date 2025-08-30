F1, GP Olanda: highlights qualifiche

Lampo di Piastri a Zandvoort. Il pilota McLaren conquista la pole nel GP d'Olanda grazie a uno strepitoso giro concluso in 1'08"662. Il compagno di scuderia Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0"012 dall'australiano; mentre Verstappen si prende la terza piazza a 0"263 dal leader. Ferrari ancora in ombra: Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo. La sorpresa del giorno è Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di Russell. Completano la top 10 Lawson (Racing Bulls), Sainz (Williams) e Alonso (Aston Martin).