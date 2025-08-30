F1, GP Olanda: highlights qualifiche

00:02:00 min
|
35 minuti fa

Lampo di Piastri a Zandvoort. Il pilota McLaren conquista la pole nel GP d'Olanda grazie a uno strepitoso giro concluso in 1'08"662. Il compagno di scuderia Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0"012 dall'australiano; mentre Verstappen si prende la terza piazza a 0"263 dal leader. Ferrari ancora in ombra: Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo. La sorpresa del giorno è Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di Russell. Completano la top 10 Lawson (Racing Bulls), Sainz (Williams) e Alonso (Aston Martin).

GENE SU LOTTA MCLARENGENE SU LOTTA MCLAREN
formula1
Gené: "Ora sarà lotta al limite tra Lando e Oscar"
00:00:27 min
| 54 secondi fa
pubblicità
VANZINI SU PIASTRIVANZINI SU PIASTRI
formula1
Vanzini: "Capolavoro Piastri, forse la sua pole più bella"
00:00:47 min
| 8 minuti fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Cambiato l'approccio, il feeling è migliorato"
00:01:47 min
| 33 minuti fa
CAPELLI SU HAMILTONCAPELLI SU HAMILTON
formula1
Capelli: "Sembra tornato l'Hamilton di qualche anno fa"
00:00:48 min
| 16 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Brutto giro nel Q3, difficile fare la differenza"
00:01:48 min
| 39 minuti fa
VASSEURVASSEUR
formula1
Vasseur: "Siamo partiti da troppo indietro"
00:04:01 min
| 24 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Norris? Cercheremo di batterci a vicenda"
00:01:40 min
| 48 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Peccato per la pole mancata, ma la gara è lunga"
00:01:22 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Passo in avanti, ma McLaren troppo veloce"
00:01:03 min
| 1 ora fa
F1 gp olanda turrini commento poleF1 gp olanda turrini commento pole
formula1
Aspettando le scintille Piastri-Norris, la mia pole a Hadjar
00:01:41 min
PIASTRI POLEPIASTRI POLE
formula1
F1, GP Olanda: Piastri conquista la pole davanti a Norris
00:01:10 min
| 1 ora fa
LECLERC VOLPELECLERC VOLPE
formula1
Volpe in pista, taglia la strada a Leclerc!
00:00:38 min
| 1 ora fa
GENE SU LOTTA MCLARENGENE SU LOTTA MCLAREN
formula1
Gené: "Ora sarà lotta al limite tra Lando e Oscar"
00:00:27 min
| 54 secondi fa
VANZINI SU PIASTRIVANZINI SU PIASTRI
formula1
Vanzini: "Capolavoro Piastri, forse la sua pole più bella"
00:00:47 min
| 8 minuti fa
HAMILTON INTVHAMILTON INTV
formula1
Hamilton: "Cambiato l'approccio, il feeling è migliorato"
00:01:47 min
| 33 minuti fa
CAPELLI SU HAMILTONCAPELLI SU HAMILTON
formula1
Capelli: "Sembra tornato l'Hamilton di qualche anno fa"
00:00:48 min
| 16 minuti fa
LECLERC INTVLECLERC INTV
formula1
Leclerc: "Brutto giro nel Q3, difficile fare la differenza"
00:01:48 min
| 39 minuti fa
VASSEURVASSEUR
formula1
Vasseur: "Siamo partiti da troppo indietro"
00:04:01 min
| 24 minuti fa
PIASTRI INTVPIASTRI INTV
formula1
Piastri: "Norris? Cercheremo di batterci a vicenda"
00:01:40 min
| 48 minuti fa
NORRIS INTVNORRIS INTV
formula1
Norris: "Peccato per la pole mancata, ma la gara è lunga"
00:01:22 min
| 55 minuti fa
VERSTAPPEN INTVVERSTAPPEN INTV
formula1
Verstappen: "Passo in avanti, ma McLaren troppo veloce"
00:01:03 min
| 1 ora fa
F1 gp olanda turrini commento poleF1 gp olanda turrini commento pole
formula1
Aspettando le scintille Piastri-Norris, la mia pole a Hadjar
00:01:41 min
PIASTRI POLEPIASTRI POLE
formula1
F1, GP Olanda: Piastri conquista la pole davanti a Norris
00:01:10 min
| 1 ora fa
LECLERC VOLPELECLERC VOLPE
formula1
Volpe in pista, taglia la strada a Leclerc!
00:00:38 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità