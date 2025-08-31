Sainz-Lawson, contatto e penalità: il team radio di Carlos

Contatto tra Carlos Sainz e Liam Lawson in curva 1 nel corso del GP d'Olanda, con il pilota della Williams che si è ritrovato con la destra anteriore forata e la posteriore sinistra per il pilota Racing Bulls. Deluso via radio, lo spagnolo ha detto: "È così stupido. Oh mio Dio. Questo tizio è sempre lo stesso". L'incidente tra la Williams e la Racing Bulls è stato investigato dagli steward: Sainz ha ricevuto 10 secondi di penalità per aver causato la collisione, e il suo Team Radio parla chiaro..