F1, GP Singapore: highlights prove libere

00:01:44 min
|
1 giorno fa
INTV VASSEURINTV VASSEUR
formula1
Vasseur: "Non abbiamo preso la direzione giusta"
00:01:44 min
| 10 ore fa
pubblicità
INTV KIMIINTV KIMI
formula1
Kimi: "Non sono stato lucido, prima fila era fattibile"
00:01:48 min
| 10 ore fa
INTV HAMILTONINTV HAMILTON
formula1
Hamilton: "Non riusciamo a ottimizzare la sessione"
00:01:13 min
| 11 ore fa
CHINCHERO SU FERRARI STAFFCHINCHERO SU FERRARI STAFF
formula1
Chinchero: "Da questa Ferrari non puoi estrarre niente"
00:01:41 min
| 10 ore fa
INTV LECLERCINTV LECLERC
formula1
Leclerc: "La macchina era davvero difficile da guidare"
00:01:00 min
| 11 ore fa
CAPELLI SU ANTONELLICAPELLI SU ANTONELLI
formula1
Capelli: "Bel weekend, ora Kimi ha in mano la macchina"
00:00:43 min
| 10 ore fa
Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"
formula1
Turrini: "Russell, una gran pole col rinnovo in ballo..."
00:01:59 min
| 12 ore fa
BOBBI SU MERCEDESBOBBI SU MERCEDES
formula1
Mercedes, ecco la nuova ala che fa volare Russell e Kimi
00:01:23 min
| 11 ore fa
RECAP QUALIRECAP QUALI
formula1
F1, qualifiche GP Singapore: con Russell è pole da record
00:00:51 min
| 11 ore fa
INTV VERSTAPPENINTV VERSTAPPEN
formula1
Verstappen: "Traffico in Q3? Ce ne ricorderemo..."
00:00:33 min
| 12 ore fa
INTV PIASTRIINTV PIASTRI
formula1
Piastri: "Non avevamo la velocità per fare la pole"
00:00:24 min
| 12 ore fa
F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650
formula1
F1, GP Singapore: highlights qualifiche
00:02:04 min
| 12 ore fa
INTV VASSEURINTV VASSEUR
formula1
Vasseur: "Non abbiamo preso la direzione giusta"
00:01:44 min
| 10 ore fa
INTV KIMIINTV KIMI
formula1
Kimi: "Non sono stato lucido, prima fila era fattibile"
00:01:48 min
| 10 ore fa
INTV HAMILTONINTV HAMILTON
formula1
Hamilton: "Non riusciamo a ottimizzare la sessione"
00:01:13 min
| 11 ore fa
CHINCHERO SU FERRARI STAFFCHINCHERO SU FERRARI STAFF
formula1
Chinchero: "Da questa Ferrari non puoi estrarre niente"
00:01:41 min
| 10 ore fa
INTV LECLERCINTV LECLERC
formula1
Leclerc: "La macchina era davvero difficile da guidare"
00:01:00 min
| 11 ore fa
CAPELLI SU ANTONELLICAPELLI SU ANTONELLI
formula1
Capelli: "Bel weekend, ora Kimi ha in mano la macchina"
00:00:43 min
| 10 ore fa
Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"
formula1
Turrini: "Russell, una gran pole col rinnovo in ballo..."
00:01:59 min
| 12 ore fa
BOBBI SU MERCEDESBOBBI SU MERCEDES
formula1
Mercedes, ecco la nuova ala che fa volare Russell e Kimi
00:01:23 min
| 11 ore fa
RECAP QUALIRECAP QUALI
formula1
F1, qualifiche GP Singapore: con Russell è pole da record
00:00:51 min
| 11 ore fa
INTV VERSTAPPENINTV VERSTAPPEN
formula1
Verstappen: "Traffico in Q3? Ce ne ricorderemo..."
00:00:33 min
| 12 ore fa
INTV PIASTRIINTV PIASTRI
formula1
Piastri: "Non avevamo la velocità per fare la pole"
00:00:24 min
| 12 ore fa
F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650
formula1
F1, GP Singapore: highlights qualifiche
00:02:04 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità