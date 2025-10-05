Ferrari, momento nero: serve un faccia a faccia con tutti

Guardando la classifica dopo la pausa estiva, troviamo la Red Bull in testa con un solo pilota e la Ferrari a soli 40 punti. Nel nostro lavoro e non solo, è importante la consapevolezza di quello che si ha in mano. Trovare ogni volta una scusante non è produttivo, altrimenti non ti rendi conto dello zero in cui sei. Credo sia essenziale in questo momento un faccia a faccia con tutti presenti, dalla logistica ai piloti e al presidente. Bisogna guardarsi in faccia e mettere sul piatto delle idee, perché i numeri e non solo dicono che questo è uno dei momenti più bassi nella storia della Ferrari. Guarda il video.