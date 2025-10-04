Hamilton: "Non riusciamo a ottimizzare la sessione"

Lewis Hamilton scatterà 6° nel GP di Singapore: "Per tutto il weekend mi sono sentito bene in macchina, si è visto nel Q1. Pensavo che saremmo stati in grado di lottare per le prime posizioni. Poi il modo in cui viene svolto il programma, i tempi di attesa in pit-lane, usare una gomma e rientrare, queste cose non ci fanno ottimizzare la sessione. Dobbiamo lavorarci insieme al team, discuterne con calma. Tutti stanno facendo il meglio, ma bisogna anche ascoltare quello che fanno gli altri". Guarda il video.