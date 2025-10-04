Hamilton, niente penalità per bandiera rossa: la spiegazione

Nessuna penalità per Lewis Hamilton, investigato per una presunta violazione in regime di bandiera rossa nelle FP3. "E' rimasto al di sopra del tempo minimo richiesto, come stabilito dall'articolo 37.6a del Regolamento Sportivo FIA.Hamilton sembrava viaggiare a una velocità elevata. Tuttavia, l'analisi dei dati della telemetria ha mostrato che tra l'esposizione della bandiera rossa e l'ingresso in pit lane, è rimasto al di sopra del tempo minimo richiesto, come stabilito dal suddetto articolo 37.6a". Guarda il video.

INTV VASSEURINTV VASSEUR
formula1
Vasseur: "Non abbiamo preso la direzione giusta"
00:01:44 min
| 10 ore fa
INTV KIMIINTV KIMI
formula1
Kimi: "Non sono stato lucido, prima fila era fattibile"
00:01:48 min
| 10 ore fa
INTV HAMILTONINTV HAMILTON
formula1
Hamilton: "Non riusciamo a ottimizzare la sessione"
00:01:13 min
| 11 ore fa
CHINCHERO SU FERRARI STAFFCHINCHERO SU FERRARI STAFF
formula1
Chinchero: "Da questa Ferrari non puoi estrarre niente"
00:01:41 min
| 10 ore fa
INTV LECLERCINTV LECLERC
formula1
Leclerc: "La macchina era davvero difficile da guidare"
00:01:00 min
| 11 ore fa
CAPELLI SU ANTONELLICAPELLI SU ANTONELLI
formula1
Capelli: "Bel weekend, ora Kimi ha in mano la macchina"
00:00:43 min
| 10 ore fa
Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"Turrini : "Russell, una gran pole aspettandoÂ ilÂ rinnovo"
formula1
Turrini: "Russell, una gran pole col rinnovo in ballo..."
00:01:59 min
| 12 ore fa
BOBBI SU MERCEDESBOBBI SU MERCEDES
formula1
Mercedes, ecco la nuova ala che fa volare Russell e Kimi
00:01:23 min
| 11 ore fa
RECAP QUALIRECAP QUALI
formula1
F1, qualifiche GP Singapore: con Russell è pole da record
00:00:51 min
| 11 ore fa
INTV VERSTAPPENINTV VERSTAPPEN
formula1
Verstappen: "Traffico in Q3? Ce ne ricorderemo..."
00:00:33 min
| 12 ore fa
INTV PIASTRIINTV PIASTRI
formula1
Piastri: "Non avevamo la velocità per fare la pole"
00:00:24 min
| 12 ore fa
F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650F1 SIN_HL QUALIFICHE_2950650
formula1
F1, GP Singapore: highlights qualifiche
00:02:04 min
| 12 ore fa
