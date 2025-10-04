Hamilton, niente penalità per bandiera rossa: la spiegazione

Nessuna penalità per Lewis Hamilton, investigato per una presunta violazione in regime di bandiera rossa nelle FP3. "E' rimasto al di sopra del tempo minimo richiesto, come stabilito dall'articolo 37.6a del Regolamento Sportivo FIA.Hamilton sembrava viaggiare a una velocità elevata. Tuttavia, l'analisi dei dati della telemetria ha mostrato che tra l'esposizione della bandiera rossa e l'ingresso in pit lane, è rimasto al di sopra del tempo minimo richiesto, come stabilito dal suddetto articolo 37.6a". Guarda il video.