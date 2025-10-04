I tempi delle terze libere a Singapore: Max il più veloce

Verstappen chiude al comando la terza sessione di libere con un tempo di 1:30.148, confermando l’ottimo feeling della Red Bull sul tracciato di Singapore. Alle sue spalle Piastri con la McLaren e Russell su Mercedes. Brillante prestazione per Antonelli, quarto, mentre Hamilton è ottavo ed è sotto investigazione per una possibile infrazione in regime di bandiera rossa. Leclerc completa la top 10. Nel VIDEO il riepilogo con la classifica e tutti i tempi delle FP2. Il weekend di F1 continua con l’appuntamento con le qualifiche alle 15 LIVE su Sky e in streaming su NOW.