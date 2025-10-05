GP Singapore, trionfa Russell: l'ultimo giro a Marina Bay

George Russell domina la diciottesima gara del Mondiale a Singapore con una prestazione impeccabile. Il britannico precede Verstappen e Norris, mentre Piastri chiude quarto dopo un contatto in partenza con Lando. Chiude la top 5 Antonelli, poi seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, amareggiate dalla prestazione. McLaren festeggia il secondo titolo Costruttori consecutivo. La top 10 termina in ordine con Alonso, Bearman e uno straordinario Sainz, risalito dal fondo. La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW.