Vasseur: "Non abbiamo preso la direzione giusta"

Fred Vasseur analizza il sabato della Ferrari a Singapore: "Non abbiamo estratto il meglio dalla vettura nel weekend. In qualifica avevamo fatto un buon tempo nel Q1, poi non abbiamo preso la direzione giusta. Credo che la Mercedes stia crescendo, ha fatto un enorme passo in avanti rispetto a tutti. La nostra è una macchina non semplice da guidare, non è facile trovare il giusto assetto. È tutto molto al limite. Voglio prendere gli aspetti positivi del weekend, dobbiamo continuare a spingere perché oggi eravamo a un solo decimo dalla McLaren". Guarda il video.