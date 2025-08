Così Kimi Antonelli dopo il 15° posto in qualifica in Ungheria, amareggiato per un risultato che non riflette il potenziale mostrato nel fine settimana: “Con il primo set era bagnato e nel settore due era abbastanza scivoloso... è andata così. Con gomma nuova non avevo grip, non so il perché. In uscita di Curva 1 ho perso il posteriore e da lì è andata peggio. Non so cosa dire sinceramente, perché il feeling era buono ma ancora una volta qualcosa è andato storto”.