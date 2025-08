Hungaroring, i punti critici: l'analisi di Bobbi e Capelli

Da Curva 2, in discesa e percorsa a circa 130 km/h, fino a Curva 14, l'ultima, interpretata diversamente a seconda dell’usura delle gomme: Matteo Bobbi e Ivan Capelli analizzano i punti critici dell'Hungaroring, che ospita il tredicesimo round del Mondiale. E come per l'ultima curva, anche in Curva 2 le possibili traiettorie sono due: la prima cuciti al cordolo interno, la seconda con percorrenza sulla parte esterna. Poi Curva 4, la più veloce del tracciato che si percorre a 250 km/h circa. Si arriva dopo una lunga salita e l'entrata è cieca. E in uscita, sul cordolo, anche la "famosa" linea blu. Il perché? Nel VIDEO tutti i dettagli.