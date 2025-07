All'Hungaroring, dodici mesi fa, Oscar Piastri conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 ed è ora pronto a tornarci da leader del Mondiale. La sensazione è che in Ungheria McLaren partirà da favorita, ma gli avversari non mancheranno. Ferrari cercherà di lottare con il team di Woking alla luce del risultato dell'ultimo weekend in Belgio, in cui ha dimostrato di aver velocità dopo la novità introdotta alla sospensione.