Norris: "Leclerc ha fatto un buon lavoro, noi eravamo lenti"

Così Lando Norris al termine delle qualifiche in Ungheria, chiuse al 3° posto: "Per com’era il nostro stato di forma è deludente, ma credo che il cambiamento del vento ci abbia danneggiato più degli altri. Ma non voglio lamentarmi, Leclerc ha fatto un buon lavoro mentre noi eravamo lenti. In Q2 abbiamo dimostrato quanto potessimo essere veloci, poi è cambiato il vento e tutto è svanito. L'ultimo settore è stato complicato, non è stato semplice mettere tutto insieme nel giro. Quando non ci riesci come in Q3 non è bello. Voglio vincere e recuperare punti. Non vedo l'ora che sia domani, mi aspetto che abbiamo un po' di passo in più rispetto a Charles".