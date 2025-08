F1, GP Ungheria: Norris il più veloce delle Libere 1. TEMPI

Lando Norris (1'16"052) chiude in testa la prima sessione di prove libere all'Hungaroring, precedendo l'altra McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarto un sorprendente Isack Hadjar, quinto Lewis Hamilton. Buon inizio per Kimi Antonelli, settimo alle spalle della Haas di Oliver Bearman. Chiudono la Top 10 George Russell (8°), Max Verstappen (9°) e Lance Stroll (10°). Sedicesimo Felipe Drugovich, al posto di Fernando Alonso momentaneamente assente per infortunio muscolare. Nel VIDEO tutti i tempi.